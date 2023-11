A- A+

POLÍCIA Mulher é assassinada a tiros na Zona Norte do Recife De acordo com a Polícia Civil, um carro com desconhecidos se aproximou da mulher, que foi alvejada

Uma mulher identificada como Laura Geyse, de 23 anos, foi assassinada a tiros, no bairro da Guabiraba, na Zona Norte do Recife, na tarde de quarta-feira (15).

A Polícia Civil de Pernambuco informou que recebeu relatos de testemunhas citando que Laura estava no local quando um veículo com desconhecidos se aproximou e, de dentro do carro, alguém atirou várias vezes contra ela. O carro saiu do local logo em seguida.

A mulher chegou a ser socorrida para um hospital não informado pela polícia, mas não resistiu e morreu.

O caso foi registrado como homicídio consumado pela Polícia Civil. "As investigações seguem até elucidação do crime", informou a corporação.

Ainda não se sabe o que teria motivado o crime, assim como não há informações sobre a autoria.

O corpo de Laura foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro, na área central da capital pernambucana.

