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Trânsito Mulher é atingida por ônibus enquanto atravessava avenida no Bairro do Recife Acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (23), na Avenida Marquês de Olinda

Uma mulher foi atingida por um ônibus do Consórcio Conorte, na tarde desta sexta-feira (23), na Avenida Marquês de Olinda. De acordo com um relato de Jociem Bruno, irmão da vítima, Bianca do Prado foi acertada no braço pela parte traseira do veículo enquanto atravessava a rua.

Jociem informou que, durante o ocorrido, ele tentava estacionar a moto no local, quando o acidente aconteceu.

"Eu estava estacionando no local e a minha irmã foi atravessar a rua. A parte de trás do ônibus bateu na minha irmã. No momento em que eu vi a situação, eu corri atrás do ônibus e pedi para que o motorista prestasse o assistência para a vítima, o motorista continuou [seguindo viagem]. Ela tá aqui, muito provavelmente com o braço quebrado ou fraturado", afirmou Jociem.

Mulher tem braço machucado por ônibus na Avenida Marquês de Olinda Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

O idoso José dos Santos, de 70 anos, que voltava da radioterapia, estava no coletivo no momento do acidente, e contou que os passageiros não perceberam que a mulher foi atingida.

"Eu estava na última cadeira, antes da porta. [Eu vi] quando ela estava desceu da moto e veio acompanhando pela rua. O ônibus quando fez a curva bateu no ombro dela e derrubou. Ninguém [que estava no ônibus] notou, além de mim. Eu avisei ao pessoal e a gente ficou gritando [para o motorista]. Ele parou quando a polícia abordou", declarou.

A reportagem buscou o contato do Conorte e do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários Urbanos (Sintro-PE), mas ainda não obteve retorno. A matéria será atualizada assim que as partes se manifestarem.

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