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Crime

Mulher é atraída por inquilina para terreno e é morta em Igarassu; motivação teria sido dívida

Suspeita presa pela Polícia Civil de Pernambuco devia a quantia de R$ 8 mil para a vítima

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Polícia Civil de Pernambuco investiga homicídio qualificado de uma mulher de 61 anos em IgarassuPolícia Civil de Pernambuco investiga homicídio qualificado de uma mulher de 61 anos em Igarassu - Foto: PCPE/Reprodução

Uma mulher de 61 anos foi morta em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, após ser atraída pela própria inquilina, de 38 anos, que lhe devia a quantia de R$ 8 mil.

O crime ocorreu no dia 6 de fevereiro e o corpo da vítima, que foi identificada como Nadja Maria Leal Alves, foi encontrado em uma via pública da cidade.

Segundo o delegado Marcelo Cadore, titular da 6ª Delegacia de Polícia de Homicídio (DPH) da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a motivação teria sido o interesse financeiro da suspeita em Nadja.

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"A autora conseguiu atrair a vítima como se fosse entregar um terreno para cobrir essa dívida e aí a partir disso ocorreu o homicídio", contou.

A PCPE também afirmou acreditar que a suspeita, identificada somente como Liliane, não agiu sozinha. De acordo com a corporação, pelo menos outras pessoas teriam participado do homicídio qualificado.

Após ser presa temporariamente, Liliane foi ouvida na delegacia, passou por um interrogatório e foi encaminhada para a Colônia Penal do Bom Pastor, na Iputinga, na Zona Oeste do Recife.

"[Ela] vai ficar lá presa e a gente acredita que ela vai responder o processo também em reclusão", completou o delegado Marcelo Cadore.

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