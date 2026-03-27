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Crime Mulher é atraída por inquilina para terreno e é morta em Igarassu; motivação teria sido dívida Suspeita presa pela Polícia Civil de Pernambuco devia a quantia de R$ 8 mil para a vítima

Uma mulher de 61 anos foi morta em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, após ser atraída pela própria inquilina, de 38 anos, que lhe devia a quantia de R$ 8 mil.



O crime ocorreu no dia 6 de fevereiro e o corpo da vítima, que foi identificada como Nadja Maria Leal Alves, foi encontrado em uma via pública da cidade.

Segundo o delegado Marcelo Cadore, titular da 6ª Delegacia de Polícia de Homicídio (DPH) da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a motivação teria sido o interesse financeiro da suspeita em Nadja.

"A autora conseguiu atrair a vítima como se fosse entregar um terreno para cobrir essa dívida e aí a partir disso ocorreu o homicídio", contou.

A PCPE também afirmou acreditar que a suspeita, identificada somente como Liliane, não agiu sozinha. De acordo com a corporação, pelo menos outras pessoas teriam participado do homicídio qualificado.



Após ser presa temporariamente, Liliane foi ouvida na delegacia, passou por um interrogatório e foi encaminhada para a Colônia Penal do Bom Pastor, na Iputinga, na Zona Oeste do Recife.



"[Ela] vai ficar lá presa e a gente acredita que ela vai responder o processo também em reclusão", completou o delegado Marcelo Cadore.

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