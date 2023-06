A- A+

Acidente Mulher é atropelada por BRT ao atravessar a rua no Bairro do Recife Vítima tem 19 anos e já recebeu atendimento inicial do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

Uma mulher de 19 anos, que não teve o seu nome divulgado, foi atropelada por um BRT que fazia a linha Abreu e Lima/Prefeitura, na tarde desta sexta-feira (9). Ela tem quadro de saúde estável.

O transporte coletivo estava cumprindo o trajeto e saindo da Ponte Buaque de Macedo sentido avenida Rio Branco, no Recife Antigo, quando o atropelamento aconteceu.

O motorista do ônibus está no local, mas não foi autorizado pela empresa Conorte a dar entrevista.

De acordo com agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), que monitoram a via onde aconteceu o atropelamento, o motorista informou que o sinal havia acabado de abrir para ele, que se dirigia à Avenida Rio Branco e foi surpreendido com a mulher atravessando a rua correndo. O corpo dela se chocou com a lateral do BRT.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a mulher recebeu um atendimento preliminar na ambulância, com quadro saúde estável. Depois, ela foi encaminhada para uma unidade de saúde particular, no bairro da Ilha do Leite.

