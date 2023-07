A- A+

Acidente Mulher é atropelada por BRT no Bairro do Recife, na manhã desta segunda-feira (10) A vítima de 21 anos recebeu atendimento do SAMU no local

Uma mulher de 21 anos foi atropelada por um BRT, na manhã desta segunda-feira (10), no Cais do Apolo. Ela foi atendida no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e não teve ferimentos graves.

O transporte coletivo estava cumprindo o trajeto e saindo da Ponte Buaque de Macedo para o Cais do Apolo, sentido Prefeitura do Recife, no Recife Antigo, quando o atropelamento aconteceu. O trânsito ficou intenso no local após o ocorrido, mas logo foi liberado.

De acordo com agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), o corpo da mulher se chocou com a lateral do BRT, mas que ela estava consciente.



O Samu foi acionado e ela recebeu atendimento na própria ambulância, com quadro de saúde estável. Em seguida, a vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde particular.

