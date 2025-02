A- A+

RECIFE Mulher é atropelada por caminhão em rotatória no Centro do Recife Vítima foi encaminhada a hospital com suspeita de fratura no fêmur

Uma mulher foi atropelada por um caminhão Scânia, que descia da Ponte do Limoeiro, na rotatória da avenida Militar, no Bairro do Recife, centro da Capital pernambucana, na manhã desta quinta-feira (6).

A vítima, que foi identificada como Elaine Moraes, de 48 anos, seguia em direção ao trabalho, que fica na Torre Malakoff, quando foi atingida.

O irmão da vítima, Geison Moraes, de 46 anos, afirmou que ela estava atravessando a rotatória quando foi atropelada pelo veículo de grande porte e que aquele seria um ponto cego para o motorista.

Ela foi, ainda segundo Geison, encaminhada para uma unidade de saúde particular, localizada no Espinheiro, na Zona Norte, acordada. Ao que tudo indica, conforme informou ele à reportagem da Folha de Pernambuco, ela teria quebrado o fêmur, uma vez que ficou bem próxima à roda dianteira esquerda do caminhão.

“O motorista parou e chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi prestativo e prestou todo o socorro. Ainda deixou o número para contato dele para, caso precisasse prestar os devidos auxílios. Daqui, seguiu para o Porto do Recife”, disse ele.

Uma ambulância do Samu esteve no local para prestar os devidos socorros à vítima. Agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) também estiveram no local para orientar outros condutores, uma vez que o trânsito ficou lento no local, que já foi liberado.

Veja também