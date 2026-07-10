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RECIFE Mulher é "atropelada" por cão enquanto gravava vídeo no Recife e viraliza: "Muita dor" Momento foi registrado por uma câmera de segurança instalada na via e pelo próprio celular da vítima do incidente

Uma queda inesperada envolvendo uma mulher e um cachorro, na Zona Norte do Recife, viralizou nas redes sociais.



A costureira Marilene Francisca, de 55 anos, conhecida na internet como "Mary Tumulto", gravava um vídeo de "bom dia", em via pública, no Alto José Bonifácio, quando foi derrubada por um cão.

O momento foi registrado por uma câmera de segurança instalada na rua e pelo próprio celular da vítima.



As imagens mostram quando Marilene e sua comadre, Manuela, que moram próximas, caminham pela rua e o cachorro surge correndo.



"Bom dia, povo de Deus! Vamos simbora trabalhar", grava Marilene quando, inesperadamente, o animal passa por baixo de suas pernas.

A costureira é derrubada no chão e amparada pela comadre e por um homem que passava pelo local.

"Na hora, foi um susto, muita dor. Ficamos sem saber o que fazer", relatou Marilene, em entrevista à Folha de Pernambuco nesta sexta-feira (10).

O vídeo do ocorrido viralizou nas redes sociais, onde foi compartilhado diversas vezes. Uma das publicações conta com quase 6 milhões de visualizações.



A vítima informou que precisou de atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta. No local, descobriu que torceu o pé esquerdo, que precisou ser engessado. "A perna está com paleta e faixa. Estou com um pouco de dor no pé, mas estou bem", afirmou.

Mulher torceu o pé após o ocorrido | Foto: @marytumulto/Cortesia

Mary Tumulto explicou que estava indo à parada de ônibus na manhã da segunda-feira (6), quando o cão Lupe, do qual Manuela é tutora, surgiu. O animal teria corrido atrás da comadre e acabou "atropelando" a costureira, que seguia para o trabalho em uma confecção no Centro do Recife.



"Na hora que minha comadre saiu, o cachorro dela conseguiu fugir. Ele passou na frente da gente, sentido contrário, perdemos ele de vista e seguimos nosso caminho, quando decidi fazer o vídeo rotineiro durante o trajeto ao trabalho dando bom dia", explicou a costureira.

Nas redes sociais, Marilene publica vídeos de humor e rotina. Somente em uma delas, no Instagram, ela acumula mais de 6,4 mil seguidores.



"Não esperava [a repercussão], mas sempre posto nas redes tentando fazer blog. Estou amando esse momento com os novos seguidores", relatou.

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