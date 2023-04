A- A+

PERNAMBUCO Mulher é atropelada por ônibus no Terminal Integrado de Joana Bezerra De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima foi atendida por volta das 6h30 e levada ao Hospital da Restauração

Uma mulher foi vítima de um atropelamento no Terminal Integrado de Joana Bezerra, localizado na Zona Sul do Recife, na manhã desta terça-feira (25).



De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima foi atendida por volta das 6h30 e levada ao Hospital da Restauração (HR), na região central da capital pernambucana. O nome e a idade da mulher não foram informados.

De acordo com testemunhas, a vítima teria entrado no Terminal pela via de saída dos ônibus quando foi atingida por um coletivo da linha TI Joana Bezerra/Boa Viagem. Após o acidente, agentes da Polícia Militar compareceram no terminal; parte do acesso ao TI foi isolado por fiscais que atuam no equipamento.





