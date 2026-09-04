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BRASIL

Rio de Janeiro: mulher é atropelada por viatura da Polícia Civil na calha do BRT

Acidente aconteceu por volta das 18h desta quinta-feira (3). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima tem cerca de 65 anos

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Mulher é atropelada por carro da Polícia Civil na pista do BRTMulher é atropelada por carro da Polícia Civil na pista do BRT - Foto: Reprodução/TV Globo

Uma mulher foi atropelada por uma viatura da Polícia Civil na noite desta quinta-feira. O acidente aconteceu na calha do BRT que fica na Avenida Ministro Edgard Romero, em Madureira, na Zona Norte do Rio. Segundo o g1, a vítima ficou em estado grave. De acordo com a Polícia Civil, uma perícia será realizada no local.

O acidente aconteceu por volta das 18h. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima tem cerca de 65 anos, foi socorrida e levada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.

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Informações preliminares dos policiais apontam que o socorro foi acionado com urgência e que a viatura do acidente seria da 28ª DP (Praça Seca).

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 29ª DP (Madureira), que já iniciou as investigações.

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