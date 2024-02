A- A+

Polícia Mulher é autuada por desobediência ao se recusar a sair do mar próximo à Igrejinha de Piedade Decreto estadual proíbe banhos no local devido a possibilidades de ataques de tubarão na região

Uma mulher, de 35 anos, foi autuada, na tarde desta sexta-feira (9), por desobediência após entrar no mar na altura do trecho da Igrejinha de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, e se recusar a sair.

O ponto é proibido para o banho de mar desde julho de 2021, quando um decreto municipal foi expedido devido à grande incidência de ataques de tubarão na região.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Piedade. A autora foi conduzida para o local para prestar esclarecimentos e liberada após ser lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência.

O crime de desobediência está previsto no artigo 330 do Código Penal, que descreve a conduta criminosa como sendo o ato de não acatar ordem legal de funcionário público. A pena prevista pode ser de 15 dias até 6 meses de detenção e multa.

Ataques de tubarão

Dos 21 incidentes registrados na praia de Piedade desde 1992, 15 deles ocorreram no trecho da Igrejinha, com todas as vítimas sendo do sexo masculino. Sete pessoas não resistiram aos ferimentos e morreram.

O último ataque foi no dia 5 de março de 2023, quando um adolescente de 14 anos, que estava na localidade, foi mordido na coxa direita e teve a perna amputada.

Ao longo de mais de 30 anos de monitoramento, foram contabilizados 76 ocorrências envolvendo tubarão e banhistas ou surfistas pelo Cemit, sendo 66 casos no continente e outros 10 na Ilha de Fernando de Noronha.

