Mulher é baleada e presa em frente à sede da CIA, nos EUA

Uma mulher foi baleada e detida por agentes da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA, na sigla em inglês) na manhã desta quinta-feira, em frente à sede da agência, em Langley, na Virgínia. Segundo um porta-voz da CIA ouvido pela agência Reuters, "a equipe de segurança abordou uma pessoa do lado de fora dos portões principais", que foram fechados durante o tiroteio, e os funcionários foram orientados a utilizar rotas alternativas.

O episódio ocorreu horas depois do assassinato de dois funcionários da embaixada de Israel no centro de Washington, mortos por um atirador solitário na noite de quarta-feira. Até o momento, ainda de acordo com a agência Reuters, as autoridades afirmam que não há indícios de que os dois incidentes estejam relacionados.

A NBC News informou que a mulher foi identificada como Monia Spadaro, de 27 anos, de acordo com dois altos funcionários da polícia. Spadaro já havia sido presa por dirigir sob efeito de álcool em 2021. Após ter sido baleada, ela recebeu atendimento médico, e as autoridades estão investigando se ela estava ou não embriagada no momento do acidente.



Segundo a emissora, os “guardas atiraram em uma pessoa em incidente de segurança do lado de fora da sede da CIA”.

Ainda de acordo com a NBC, “tiros foram disparados no início da manhã, provocando o que a CIA chamou de ‘incidente de segurança’”. “O tiroteio não foi fatal. Uma fonte policial federal disse que a suspeita envolvida é uma mulher, mas nenhum outro detalhe foi divulgado”, afirmou a NBC.

Até o momento, segundo a Reuters, não se sabe o que motivou os disparos e nem o que a mulher estava fazendo no momento do tiroteio.

