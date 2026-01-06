A- A+

PERNAMBUCO Mulher é detida após tentar entrar com drogas escondidas nas partes íntimas em presídio de Palmares Substâncias foram identificadas na porta de entrada do Presídio Rorinildo da Rocha Leão

Uma mulher foi presa após tentar entrar no Presídio Rorinildo da Rocha Leão, em Palmares, Mata Sul de Pernambuco, com drogas escondidas no corpo. O caso aconteceu no último sábado (3).

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), por meio de nota, os policiais penais apreenderam 185,7 gramas de substância análoga à maconha durante a fiscalização de visitantes na porta de entrada.

A droga foi identificada escondida nas partes íntimas da mulher por meio do scanner corporal. Ela estava lá como visitante.

Droga que estava escondida nas partes íntimas da mulher. - Foto: Seap/Divulgação

A droga foi apreendida e as medidas administrativas e legais cabíveis foram adotadas, disse a Seap.

"Com estratégia e o empenho dos policiais penais, a Seap vem intensificando as revistas nas portas de entrada para evitar a entrada de materiais ilícitos em todo o Estado", completou a nota.



Em contato com a reportagem, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que conduziu a mulher para a 13ª Delegacia Seccional de Palmares, onde foi autuada em flagrante. "Após a aplicação das medidas administrativas, foi encaminhada para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça", completou a corporação.

