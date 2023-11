Mulher é detida em Porto de Galinhas por suspeita de tentar sequestrar criança

A- A+

Uma mulher de 54 anos, que não teve a sua identidade revelada, foi detida neste domingo (12) por uma equipe da Guarda Municipal da Prefeitura do Ipojuca, em Porto de Galinhas, acusada de tentar sequestrar uma criança de nove anos.

No momento da detenção, a mulher apresentou comportamento de resistência e gritou até entrar na viatura. Algumas pessoas que estavam no local incentivaram a ação da equipe e aplaudiram.

Ela foi levada até a Delegacia de Porto de Galinhas e autuada em flagrante. Lá, foi liberada após prestar depoimento.

Por meio de uma nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) disse que a mulher “abordou e constrangeu” a criança e que “foi instaurado inquérito policial para apurar todos os fatos”.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Prefeitura do Ipojuca a respeito do caso, mas não obteve respostas até o momento.

