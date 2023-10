A- A+

Inglaterra Mulher é diagnosticada com pneumonia após utilizar vape por dois anos Jodie Hudson, de 26 anos, precisou ser encaminhada para a emergência após uma crise de falta de ar ligada aos cigarros eletrônicos e agora quer mudar de vida

Uma mulher de 26 anos recebeu o diagnóstico de pneumonia associada ao uso de cigarros eletrônicos. Segundo os médicos do Bassetlaw Hospital, o hábito está afetando o funcionamento dos pulmões de Jodie Hudson, moradora de Nottinghamshire, condado da Inglaterra.

Mãe de um menino de dois anos, ela afirma que fumou cigarro por muitos anos e conseguiu parar completamente quando engravidou do primeiro filho. Mas com o passar do tempo, procurou uma alternativa "menos prejudicial", que acreditou ter encontrado nos vapes.

"Na verdade, descobri que era muito mais viciante do que fumar. Você pode escolher qualquer sabor e não fica com aquele gosto residual, como o dos cigarros. Eu simplesmente fiquei viciado neles", afirma, em entrevista ao jornal DailyMail.

Ao ser encaminhada para a emergência depois de uma crise forte com dificuldade para respirar, a pneumonia foi detectada. A doença é um tipo de infecção que inflama os sacos de ar em um ou ambos os pulmões, que podem ficar cheios de líquido. Comumente causada por bactérias ou vírus, como o Streptococcus pneumoniae, ela pode ser desencadeada pelas substâncias químicas presentes nos cigarros eletrônicos em contato com os pulmões, provocando uma resposta inflamatória.

Anteriormente, Jodie também já havia passado por um quadro de amigdalite, que acredita estar também ligada ao uso incessante de vapes. Ela não conseguia comer, não conseguia respirar sem fazer esforço e acordava com o próprio ronco no meio da noite.

"Minha mãe me disse que você realmente precisa parar, você pode morrer. Tenho tantos arrependimentos. Foi apenas um desperdício de dinheiro e está me matando. É um dinheiro que eu poderia ter gasto na vida e agora tenho que gastar mais dinheiro em receitas", conta Jodie.

Passado o susto, devido ao sucesso do tratamento, atualmente Jodie incentiva outras pessoas a pararem de fumar cigarros eletrônicos.

"Agora eu digo a todos para simplesmente desistirem. Você não precisa de nenhum outro motivo além da sua própria saúde, salve-se. É um desperdício, você está se matando", alerta a inglesa.

Veja também

