Mulher é encontrada após sobreviver por semanas em montanhas remotas cobertas por neve nos EUA

Quando o resort Vermilion Valley, na Califórnia (EUA), fechou para o inverno (do hemisfério norte, verão no Brasil), a equipe deixou as portas das cabanas destrancadas para o caso de um caminhante rebelde precisar de abrigo durante as frequentes tempestades de neve nas montanhas.

Essa decisão pode ter salvado a vida de Tiffany Slaton, mulher de 27 anos que ficou desaparecida por quase três semanas em uma região selvagem remota.

O proprietário Christopher Gutierrez viu uma porta de cabana entreaberta e um par de sapatos por perto quando chegou na manhã de quarta-feira, 14, para começar a reabrir o resort para a primavera. De repente, uma jovem mulher apareceu na porta.

"Ela apareceu, não disse uma palavra, apenas correu e tudo o que queria era um abraço", disse Gutierrez em uma entrevista coletiva na noite de quarta-feira. "Foi um momento bastante surreal, e foi quando percebi de quem se tratava."

Era Tiffany, cujos pais haviam comunicado o desaparecimento em 29 de abril, depois de não terem tido notícias dela por mais de uma semana. O escritório do xerife do condado de Fresno iniciou uma busca e os policiais e voluntários vasculharam mais de 1.550 quilômetros quadrados da Sierra National Forest, sem sorte. As buscas foram dificultadas pela neve pesada que bloqueou muitas estradas.

Na segunda-feira, 12, o gabinete do xerife anunciou que estava diminuindo os esforços de busca. Dois dias depois, ela saiu da cabana. Gutierrez deu a Tiffany um sanduíche de manteiga de amendoim e geleia e ligou para as autoridades, que a levaram para um hospital para avaliação. Ela estava com fome e desidratada, mas em boas condições, disseram autoridades locais.

"Três semanas é algo inédito"

O porta-voz do xerife, Tony Botti, disse que esse foi o período de tempo mais longo que ele já viu alguém desaparecer na natureza e sobreviver. "Três semanas é algo inédito", disse ele. "Isso mostra a tenacidade de Tiffany, que ela é uma lutadora".

Graças a pistas dadas pelo público, os investigadores determinaram que Tiffany havia sido vista por volta de 20 de abril perto de Huntington Lake, a mais de 32 quilômetros a sudoeste, em terreno acidentado.

Mas as autoridades não forneceram detalhes sobre quando ou onde a caminhada de Tiffany começou, quais eram seus planos e que rota ela tomou para chegar ao resort Vermilion Valley Resort, que fica na Sierra Nevada, a meio caminho entre os parques nacionais de Yosemite e Sequoia/Kings Canyon.

Botti disse que os oficiais do xerife planejavam entrevistar Tiffany para saber os detalhes de sua experiência e como ela sobreviveu em condições de gelo em altitudes superiores a 1.981 metros.

"A vida é uma aventura"

Do outro lado do país, em Jeffersonville (Geórgia), seus pais estavam fazendo compras quando receberam a notícia de que a filha havia sido encontrada. "Eu simplesmente peguei alguém e disse: 'Posso abraçar você? E abracei", disse sua mãe, Fredrina Slaton. "Eu estava chorando e abraçando."

O pai de Tiffany, Bobby Slaton, disse que "uma tonelada de peso foi tirada". Ele agradeceu à equipe de busca e resgate e a todos os membros da comunidade que ajudaram no esforço para encontrá-la.

As autoridades do xerife disseram que os limpa-neves limparam uma passagem importante na montanha na quarta-feira, o que permitiu que Gutierrez acessasse o resort no Lago Edison pela primeira vez este ano. Gutierrez disse que teve que passar cerca de uma hora e meia quebrando o gelo antes de conseguir entrar na propriedade.

Os pais de Tiffany disseram que ela foi criada com amor ao ar livre e sempre enfatizaram a importância de ser capaz de se defender em uma situação difícil. "Portanto, é bom saber, como pais, que todas as coisas que ensinamos a ela, ela realmente fez", disse sua mãe. "Acreditamos que a vida é uma aventura."

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

