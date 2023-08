A- A+

Agreste Mulher é encontrada morta com lesões no pescoço em residência em Caruaru Vítima foi identificada como Thaíse Santos Bezerra

Uma mulher de 31 anos foi encontrada morta dentro de casa, no bairro do Salgado, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.



A vítima, identificada como Thaíse Santos Bezerra, estava com lesões no pescoço. O corpo foi achado nesse domingo (27), na rua Joaquim Seabra.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), no local, foram encontrados carregadores de pistola, munições, celular e além de uma quantia em dinheiro.

Não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Ninguém foi preso até o momento.



O caso foi registrado na 20ª Delegacia de Homicídios de Caruaru. As investigações seguem até a elucidação do ocorrido.

