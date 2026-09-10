Qui, 10 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta10/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Crime

Mulher é encontrada morta com os pés amarrados, carbonizada e nua em mata no Distrito Federal

Segundo a Polícia Civil, uma testemunha viu um suspeito, também ainda não identificado, arrastando o corpo

Reportar Erro
Mulher é encontrada morta com os pés amarrados, carbonizada e nua em mata no Distrito FederalMulher é encontrada morta com os pés amarrados, carbonizada e nua em mata no Distrito Federal - Foto: Divulgação/PCDF

O corpo de uma mulher foi encontrado na madrugada desta quinta-feira, 10, em uma chácara abandonada nu, com os pés amarrados, com o rosto machucado e carbonizado em Sobradinho, no Distrito Federal.

Segundo a Polícia Civil, uma testemunha viu um suspeito, também ainda não identificado, arrastando o corpo. Ela foi ouvida na 35ª DP e disse que ao tentar se aproximar, o autor, que parecia uma pessoa em situação de rua, tentou avançar em sua direção e depois fugiu do local.

Leia também

• Brasil melhora desempenho escolar no longo prazo, mas patamar é baixo

• Espancamento em Copacabana: disputa por 'bicicleta enferrujada' provocou morte de homem

• Motociclista é morto a tiros no Alto da Sé, em Olinda; polícia busca autor do crime

De acordo com o registro da ocorrência, o crime ocorreu entre 0h50 e 1h. A Polícia Militar foi acionada por volta de 1h e isolou a área para a realização da perícia.

"Equipes da 35ª DP estão diligenciando neste momento para identificar e prender o homem", diz a Polícia Civil.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter