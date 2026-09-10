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Crime Mulher é encontrada morta com os pés amarrados, carbonizada e nua em mata no Distrito Federal Segundo a Polícia Civil, uma testemunha viu um suspeito, também ainda não identificado, arrastando o corpo

O corpo de uma mulher foi encontrado na madrugada desta quinta-feira, 10, em uma chácara abandonada nu, com os pés amarrados, com o rosto machucado e carbonizado em Sobradinho, no Distrito Federal.

Segundo a Polícia Civil, uma testemunha viu um suspeito, também ainda não identificado, arrastando o corpo. Ela foi ouvida na 35ª DP e disse que ao tentar se aproximar, o autor, que parecia uma pessoa em situação de rua, tentou avançar em sua direção e depois fugiu do local.

De acordo com o registro da ocorrência, o crime ocorreu entre 0h50 e 1h. A Polícia Militar foi acionada por volta de 1h e isolou a área para a realização da perícia.

"Equipes da 35ª DP estão diligenciando neste momento para identificar e prender o homem", diz a Polícia Civil.

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