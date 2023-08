A- A+

Jaboatão dos guararapes Mulher é encontrada morta com sinais de violência sexual em passarela no bairro de Cajueiro Seco Identidade da vítima ainda é desconhecida

Uma mulher foi encontrada morta, com sinais de violência sexual, na manhã desta segunda-feira (21), em uma passarela no bairro de Cajueiro Seco, Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a identidade da vítima ainda é desconhecida. Ela foi encontrada sem vida no local.



O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), na área central do Recife, onde passará por perícias para identificar a vítima e a causa da morte.

A Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), registrou o caso como homicídio consumado.



Um inquérito policial foi instaurado para identificar a autoria e motivação do crime.

Veja também

SAÚDE Tempo de tela é associado a atraso no desenvolvimento infantil