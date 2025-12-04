Mulher é encontrada morta dentro de carrinho de supermercado em São Paulo
Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência
Uma mulher foi encontrada morta dentro de um carrinho de supermercado na madrugada de terça-feira, 2, na Rua General Oscar Carvalho, na Vila Formosa, zona leste da capital paulista. Até o momento, a vítima não foi identificada.
Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência.
"No local, uma testemunha relatou ter visto um homem com um carrinho de mercado na região, em atitude suspeita. Em dado momento, ele abandonou o carrinho e fugiu a pé. A testemunha se aproximou e notou o corpo de uma mulher, acionando a Polícia Militar na sequência", disse a SSP.
O caso foi registrado como homicídio no 30° DP (Tatuapé), que requisitou perícia ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Estado. Desta forma, está agora sendo investigado por meio de inquérito policial instaurado pelo DHPP.
"Exames periciais foram solicitados e demais diligências seguem em andamento para esclarecer a autoria do crime e todas as circunstâncias dos fatos", acrescentou a SSP.