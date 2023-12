A- A+

POLÍCIA Mulher é encontrada morta dentro de casa em Jaboatão; marido fugiu com filho do casal Polícia registrou o caso como "morte a esclarecer"

Uma mulher de 27 anos foi encontrada morta dentro de casa, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na madrugada do último sábado (9). O crime aconteceu na rua João Clímaco Cavalcanti, no bairro de Candeias.

Segundo as primeiras informações da Polícia Civil de Pernambuco, a mulher foi achada morta sem marcas de violência. O corpo estava em cima de uma cama.

"De acordo com relatos iniciais, a vítima possuía um relacionamento conturbado com seu companheiro", disse a corporação. Apontado inicialmente como principal suspeito pelo crime, o marido dela, ainda não identificado, fugiu do local com o filho do casal, um menino de 8 anos.

O caso foi registrado inicialmente pela polícia como "morte a esclarecer". O corpo de Dara Bezerra foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.

"Um inquérito foi instaurado e as investigações seguirão até o total esclarecimento dos fatos", finalizou a polícia.



