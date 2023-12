Mulher é encontrada morta dentro de fossa, após ser violentada e carbonizada, no Agreste

A- A+

Uma mulher, de 52 anos, foi encontrada morta em uma fossa, no quintal de uma residência, no Sítio Serra da Cachoeira, no município de Vertentes, no Agreste de Pernambuco.

A vítima foi carbonizada e apresentava sinais de agressão, de acordo com nota divulgada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), na manhã desta quarta-feira (13).

Investigação

Segundo a corporação, a vítima foi vista pela última vez no dia 11 de dezembro. O caso foi registrado pela 131ª Delegacia de Vertentes. Um inquérito foi instaurado e as investigações prosseguem até o esclarecimento dos fatos.

