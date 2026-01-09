A- A+

OLINDA Mulher é encontrada morta em motel em Olinda; polícia diz que não há indício de crime Vítima foi encontrada no bairro de Peixinhos, na tarde dessa quinta-feira (8)

Uma mulher de 45 anos foi encontrada morta em um motel no bairro de Peixinhos, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR), na tarde dessa quinta-feira (8).

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o caso foi registrado como "morte a esclarecer sem indício de crime". Um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso.

"De acordo com o registro, uma mulher de 45 anos, passou mal e veio à óbito, em um estabelecimento comercial", explicou a corporação.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que finalizou a ocorrência às 15h18, e classificou a morte como "causa clínica".

O termo é usado para indicar que o óbito ocorreu por um mal súbito ou em decorrência de um problema de saúde, sem relação aparente ou indicativos de violência, acidente, agressão ou trauma externo.

Situações como infarto, AVC, parada cardiorrespiratória, insuficiência respiratória ou complicações de doenças preexistentes podem estar ligadas ao caso, por exemplo.

Com a classificação como causa clínica, entende-se que não foram identificados sinais de crime ou lesões externas que expliquem o óbito.

A confirmação definitiva, no entanto, depende de exames médicos e de perícia do Instituto Médico Legal (IML).

