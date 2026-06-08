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litoral sul Mulher é encontrada morta em sítio de Tamandaré; companheiro é levado à delegacia Ao chegar no endereço, o agentes da Polícia Militar de Pernambuco constatou que a vítima já estava morta

Uma mulher de 47 anos foi encontrada morta em um sítio em Tamandaré, no litoral sul de Pernambuco, nesse domingo (7).



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, agentes foram acionados para uma ocorrência de homicídio no Sítio Monte das Oliveiras.



Ao chegar no endereço, o efetivo constatou que a vítima já estava morta.



Ainda de acordo com a corporação, o companheiro da vítima foi encaminhado à delegacia para adoção das medidas cabíveis.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que está investigando o caso por meio da Delegacia de Palmares.



"Foi instaurado inquérito policial e as diligências estão em andamento para o total esclarecimento de todos os fatos", afirmou a PCPE.

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