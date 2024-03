A- A+

VIOLÊNCIA EM PERNAMBUCO Mulher é encontrada morta em casa abandonada no bairro de Dois Unidos, Zona Norte do Recife Polícia Civil investiga o caso

Uma mulher foi encontrada morta uma casa abandonada no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife. O caso foi registrado pela Força Tarefa de Homicídios da Polícia Civil de Pernambuco, nesta sexta-feira (1º).

De acordo com as informações da polícia, a vítima, identificada como Jéssica Ribeiro, tinha lesões no corpo, provocadas pelos disparos de arma de fogo.

Em nota, a PCPE afirmou que "as investigações foram iniciadas e seguirão até a completa elucidação dos fatos".

Veja também

EUA Trump comparece perante juíza federal pelo caso dos documentos secretos