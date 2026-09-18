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Região Metropolitana do Recife

Mulher é encontrada morta no centro do Cabo de Santo Agostinho; Polícia investiga homicídio

Corpo foi localizado nas proximidades do estacionamento de um estabelecimento comercial localizado no centro da cidade

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Caso foi registrado na Delegacia do Cabo de Santo AgostinhoCaso foi registrado na Delegacia do Cabo de Santo Agostinho - Foto: Google Street View/Reprodução

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) investiga a morte de uma mulher no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife, nessa quinta-feira (17).

O corpo foi localizado nas proximidades do estacionamento de um estabelecimento comercial localizado no centro da cidade.

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Agentes do 18º BPM da Polícia Militar foram acionados para a ocorrência, constataram o óbito no local e permaneceram na área até a chegada das autoridades competentes.

De acordo com a PCPE, a vítima não foi identificada. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o homicídio consumado e as investigações seguem em andamento.

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