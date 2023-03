Mulher é enterrada viva em cemitério; policiais a encontraram após escutarem pedidos de socorro

A- A+

Uma mulher de 36 anos foi enterrada viva em um cemitário da cidade de Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais. Os coveiros desconfiaram da estrutura do túmulo, pois o cimento estava fresco e havia sangue no local.

Em seguida, policiais militares foram acionados, que escutaram a mulher - já com a voz fraca - pedindo socorro. Então, os funcionários do cemitério foram acionados para quebrar o túmulo. A mulher foi socorrida pelo Samu e conduzida ao Hospital São João Batista. Exames apontaram que a vítima foi agredida e sofreu uma lesão na cabeça antes de ser enterrada.

De acordo com a Polícia Civil, dois suspeitos são apontados por enterrarem a mulher viva.

E a Polícia Militar indica que a vítima teria guardado entorpecentes para esses dois homens, e que o material havia sido extraviado. Por esse motivo, a dupla foi até a casa dela e a agrediu.

Os policiais militares divulgaram nesta terça-feira (28) um vídeo mostrando o túmulo em que uma mulher foi encontrada enterrada viva. No vídeo, o policial relata como foi realizado o resgate da vítima.

A Polícia Civil está apurando o caso.

