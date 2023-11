A- A+

Região Metropolitana do Recife Mulher é esfaqueada pelo companheiro em Jaboatão; homem é preso por tentativa de feminicídio Crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (16), na residência do casal

Uma mulher de 37 anos foi esfaqueada pelo companheiro, de 41 anos, em um condomínio no bairro Santana, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. O homem foi preso por tentativa de feminicídio.



O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (16), na residência do casal. O autor desferiu golpes de faca na mulher, que foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Prazeres, também em Jaboatão.



De lá, a vítima, que não teve o nome divulgado, foi transferida para o Hospital da Restauração, na área central do Recife. Não há informações sobre o atual estado de saúde dela e nem sobre o que motivou o crime.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi encontrado em um dos cômodos da casa onde o caso ocorreu e encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife, onde foi autuado por tentativa de feminicídio.

Veja também

ASSASSINATO Fotojornalista é assassinado na fronteira México-EUA