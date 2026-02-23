Seg, 23 de Fevereiro

CRIME

Mulher é espancada com chutes na cabeça por ex-companheiro e morre dias depois em Jaboatão

Crime foi motivado por ciúme "após o agressor ler mensagens no celular da vítima"

Kaylanne Thaís Braz Xavier tinha 22 anos e não resistiu aos ferimentosKaylanne Thaís Braz Xavier tinha 22 anos e não resistiu aos ferimentos - Foto: Redes Sociais/Reprodução

Uma mulher de 22 anos morreu dias após ser espancada em via pública pelo ex-companheiro, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. 

A vítima, Kaylanne Thaís Braz Xavier, foi agredida na última segunda-feira (16) e, na sexta (20), passou mal, foi levada a uma unidade de saúde, mas não resistiu. As informações são do g1.

O agressor, identificado como Moabe Araújo Albuquerque Junior pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), chegou a ser preso em flagrante ainda na segunda-feira (16). No dia seguinte, no entanto, teve liberdade provisória concedida em audiência de custódia na 2ª Vara Criminal da Comarca de Jaboatão dos Guararapes.

Crime motivado por "ciúmes"
No registro do processo no site do Tribunal de Justiça de Pernambuco há mais informações sobre o caso. No documento, é relatado que a motivação do crime foi ciúme "após o agressor ler mensagens no celular da vítima".

Ela foi levada até sua casa pelo suspeito, onde foram iniciadas as agressões. Ele desferiu "tapas, murros e chutes no rosto, braços, seios e pescoço" da vítima, como consta no documento. Ele também destruiu o celular da Kaylane e "a vestimenta superior da vítima, deixando-a despida em via pública".

Liberdade sem pagamento de fiança
Por meio de nota, o TJPE informou que Moabe Araújo Albuquerque Junior foi libertado provisoriamente, devendo cumprir medidas cautelares, como manter distância mínima de 500 metros da vítima. Confira todas abaixo:

  1. Comparecer mensalmente em Juízo para atualizar seu endereço e justificar suas atividades; 
  2. Não se ausentar da comarca onde reside, por prazo superior a 08 (oito) dias, sem autorização do Poder Judiciário. 
  3. Informar no ato de liberação o endereço atualizado, telefone e WhatsApp. 
  4. Manter distância, mínima, de 500 metros da vítima. 
  5. Monitoramento eletrônico. 

"O Ministério Público de Pernambuco requereu a conversão da prisão em flagrante em liberdade provisória, com afastamento da vítima, assim como o defensor do acusado", destacou o tribunal.

Vale ressaltar, ainda, que na consulta processual consta que o homem foi dispensado do pagamento de fiança "em razão de sua situação financeira".

Investigação
Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que segue investigando o caso. " As diligências já foram iniciadas e seguem em andamento até completa elucidação dos fatos", completou.

Onde buscar ajuda em casos de violência?
A Lei Maria da Penha estabelece que todo o caso de violência doméstica e intrafamiliar é crime, deve ser apurado por meio de inquérito policial e ser remetido ao Ministério Público.

A violência contra a mulher pode ser manifestada das formas: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.

Em todos os casos, lembre-se que você não está sozinha e pode fazer a denúncia de diversas formas. 

Veja como e onde receber acolhimento em caso de violência doméstica em Pernambuco
Ligue de forma gratuita para o 190: Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). O serviço é disponível 24h por dia, todos os dias. 

Ligue de forma gratuita para o 180: Central de Atendimento à Mulher. O serviço do Governo Federal fica disponível 24h por dia, todos os dias, e recebe ligações de todos os lugares do Brasil. Ele registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes.

Ligue de forma gratuita para o 0800.281.81.87: Ouvidoria da Mulher de PE. O serviço funciona até às 20h, depois desse horário é recomendado ligar para o 190.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) dispõe de 15 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM). Algumas delas funcionam 24h por dia. Confira as unidades:

Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM)

- Recife (1ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H
Endereço: Rua do Pombal, s/n, Praça do Campo, Santo Amaro.
Telefone: (81) 3184.3356 / 3184.3352

- Jaboatão dos Guararapes (2ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H
Endereço: Rua Estrada da Batalha, s/n, Prazeres - 6º Batalhão.
Telefone: (81) 3184.3444 / 3184.7198.

- Petrolina (3ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H
Endereço: Avenida das Nações, nº 220, Centro.
Telefone: (87) 3866.6625

- Caruaru (4ª Delegacia Especializada da Mulher) PLANTÃO 24H
Endereço: Rua Dalton Santos, nº 115, São Francisco.
Telefone: (81) 3719.9107 / 3719.9106

- Paulista (5ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H
Endereço: Praça Frederico Lundgren, s/n, Centro
Telefone: (81) 3184.7075 / 3184.7077

- Cabo de Santo Agostinho (14ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H
Endereço: Av. Conde da Boa Vista (antiga BR 101), S/N, Pontezinha.
Telefone: (81) 3184.3414 / 3184.3413

- Olinda (15ª Delegacia Especializada da Mulher) PLANTÃO 24H
Endereço: Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 2405 - Casa Caiada.
Telefone: (81) 98663.6677

- Surubim (7ª Delegacia de Polícia da Mulher)
Endereço: Rua Santos Dumont, nº 85, Oscar Loureiro.
Telefone: (81) 3624.1983 / 3624.1984

- Goiana (8ª Delegacia de Polícia da Mulher)
Endereço: Rua 65, Loteamento Carvalho Feitosa, s/n, Centro.
Telefone: (81) 3626.8510

- Garanhuns (9ª Delegacia de Polícia da Mulher)
Endereço: Avenida Frei Caneca, nº 460, Centro.
Telefone: (87) 3761.8510/ (87) 3761.8507

- Vitória de Santo Antão (10ª Delegacia de Polícia da Mulher)
Endereço: Av. Henrique de Holanda, nº 1333, Redenção.
Telefone: (81) 3526.8789 / 3526.8928

- Salgueiro (11ª Delegacia Especializada da Mulher)
Endereço: Rua Antônio Figueiredo Sampaio, 93, no bairro Nossa Senhora das Graças.

- Afogados da Ingazeira (13ª Delegacia de Polícia da Mulher)
Endereço: R. Valdevino J. Praxedes, s/n, bairro Manoela Valadares
Telefone: (87) 3838.8713 / (87) 3838.8782

- Palmares (16ª Delegacia Especializada da Mulher)
Endereço: R. Cap. Pedro Ivo, 590 - Centro, Palmares

- Arcoverde (17ª Delegacia Especializada da Mulher)
Endereço: Rua Augusto Cavalcanti, 276 Centro da Cidade
Telefone: (87) 98877-2210

Serviços no Recife
A Prefeitura do Recife disponibiliza alguns serviços voltados para as mulheres vítimas de violência doméstica.

Centro de Referência Clarice Lispector
O local funciona 24h, todos os dias da semana, e conta com espaço para o abrigamento emergencial de usuárias em atendimento, acompanhadas ou não de filhos.
Endereço: Rua Doutor Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro.

Serviço Especializado e Regionalizado - SER Clarice Lispector
O local acolhe mulheres em situação de violência, por meio de uma equipe multidisciplinar formada por duas assistentes sociais, duas advogadas, duas psicólogas e duas educadoras.
Endereço: Avenida Recife, nº 700, Areias.
Atendimento: 7h às 19h, de segunda a domingo 

Salas da Mulher
As Salas da Mulher de cada Compaz são responsáveis pelo primeiro acolhimento das cidadãs.

Unidades do Compaz: Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha), Ariano Suassuna (Cordeiro), Miguel Arraes (Praça Caxangá), Dom Hélder Câmara (Coque) e o recém-inaugurado Paulo Freire (Ibura). 

Plantão WhatsApp (24 horas) para casos de violência doméstica: (81) 99488.6138.

 

 

 

