Pará Mulher é feita refém em carro em Belém; três filhos foram liberados e polícia negocia com bandido Ela pediu corrida por volta das 19h de quarta (8) com os três filhos

Uma mulher e seus três filhos foram feitos reféns dentro de um carro de aplicativo em Belém, no Pará, na noite de quarta-feira (8). De acordo com informações da Record Belém, a mulher solicitou uma corrida por aplicativo por volta das 19h10 com os filhos, uma menina de 3 anos e dois meninos, de 7 e 8 anos. Na sequência, o veículo foi abordado por um assaltante.

A polícia tenta negociar com o criminoso. Às 22h40 e às 23h20, os dois filhos mais velhos da vítima foram liberados e a menina foi a último, já na manhã desta quinta-feira (9), por volta das 9h50.

Segundo o R7, o motorista de aplicativo conseguiu fugir e correu para pedir ajuda, mas a mãe e os filhos continuaram no veículo sendo ameaçados.

De acordo com a polícia, o suspeito tem problemas psiquiátricos. Ele foi identificado como Ian Carlos Barroso e está armado.

A avó do sequestrador chegou a conversar com o neto a pedido da polícia e ele afirmou que se entregaria. Ian foi liberando os reféns aos poucos, mas mulher segue sob a mira dele.

O pai do sequestrador, que está no local, pede para que a polícia deixe ele se aproximar do filho. Em entrevista à Record Belém, Antônio Carlos Barroso, disse que quer que o filho liberte a vítima e o coloque no lugar dela. "Solta os dois que eu fico no lugar deles", disse à emissora.

De acordo com o pai, o filho "sempre foi trabalhador", mas há uns quatro anos "surtou" e chegou a morar um tempo na rua. "Passou um tempo, o Ian veio para casa, eu o abracei, mas depois ele surtou de novo", disse, com lágrimas nos olhos.

