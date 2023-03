Mulher e filho de 3 anos são encontrados mortos em Pombos, na Mata Sul; pai da criança é preso

A- A+

Uma mulher de 18 anos e o filho dela de 3 foram encontrados mortos em uma residência, na madrugada nesta sexta-feira (3), na cidade de Pombos, na Zona da Mata Sul.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), relatos preliminares apontam que o autor de pelo menos um dos homicídios é o companheiro da jovem, um homem de 30 anos, que foi preso.

Ele teria estrangulado a mulher após perceber que ela matou o menino filho do casal. O suspeito chegou a fugir do local do crime, mas foi encontrado no interior de um ônibus intermunicipal, na rodoviária de Gravatá, no Agreste.

O caso foi registrado na Delegacia de Vitória de Santo Antão, também na Mata Sul. "As investigações seguem até elucidação do crime", informou a PCPE.

