A- A+

CRIME Mulher é flagrada tentando entrar no Presídio de Igarassu com crack dentro de uma peça de carne Droga foi identificada durante procedimento de rotina realizado ainda na entrada da unidade prisional

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi flagrada na manhã desta quinta-feira (19) enquanto tentava entrar no Presídio de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, com 154 gramas de substância análoga ao crack.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), a mulher teria escondido a droga dentro de uma peça de carne, na tentativa de conseguir levar a substância até o presídio.

A ação foi interceptada por uma equipe de policiais penais do Presídio de Igarassu depois que a droga foi identificada por meio de um scanner de objetos utilizado durante a inspeção de mantimentos levados por familiares de detentos.

Após o flagrante, a acompanhante e o detento envolvido no fato foram identificados. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, ambos serão encaminhados ao Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) para as providências cabíveis.

Veja também