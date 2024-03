A- A+

irã Mulher é fotografada sem véu islâmico e confronta homem enquanto Teerã reforça restrições; vídeo Lei islâmica, vigente no Irã, proíbe que mulheres saiam de casa com as cabeças descobertas

Um vídeo viralizou nas redes sociais com uma discussão entre uma mulher sem hijab, o véu islâmico, e um clérigo, após ele ser flagrado tirando fotos dela sem autorização, no Irã. O incidente ocorreu em uma clínica na cidade de Qom, conhecida por ser um centro religioso no país.

No vídeo, a mulher pede ao clérigo para apagar as imagens, enquanto outros presentes se juntam à discussão. Algumas mulheres demonstram apoio à mulher sem véu, e uma delas chega a pegar o celular usado para as fotos e foge da clínica, sendo perseguida pelo religioso.

A divulgação do vídeo nas redes sociais gerou debate sobre a obrigatoriedade do hijab, o véu islâmico, no Irã. Muitos expressaram repúdio às táticas das autoridades para impor o uso do véu, especialmente após a morte de Mahsa Amini, em 2022, que despertou protestos contra a violência policial e as restrições de vestimenta no país.

Em resposta ao vídeo, autoridades iranianas anunciaram a detenção de quatro pessoas por divulgarem as imagens. O procurador-geral de Qom afirmou que a investigação inicial indicou que as pessoas envolvidas buscavam criar divisão e tensão ao compartilhar o vídeo com meios de comunicação opositores.

"A investigação inicial das agências de aplicação da lei e de segurança revelou que estas pessoas pretendiam aproveitar este incidente para criar divisão e tensão, enviando o vídeo para os meios de comunicação inimigos", denunciou o procurador-geral de Qom, Hasan Gharib, para a agência Tasnim.

A controvérsia ampliou as divisões no Irã, com diversos setores se manifestando sobre o tema. Parlamentares opositores criticaram a abordagem das autoridades religiosas, enquanto muitas mulheres têm deixado de usar o hijab como forma de protesto e desobediência civil, enfrentando riscos de prisão e punições severas.

