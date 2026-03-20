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Região Metropolitana do Recife Mulher é gravemente ferida por filho em Jaboatão dos Guararapes; suspeito é apresentado na delegacia Agressor foi conduzido pelo pai ao 6º BPM

Uma mulher de 56 anos foi gravemente ferida pelo próprio filho em Jardim Muribeca, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

O caso foi registrado nessa quinta-feira (19). Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o agressor foi conduzido pelo pai ao 6º BPM após o ocorrido.

"A vítima foi encontrada dentro de casa, com sinais de violência e em estado grave, sendo socorrida pelo Samu e encaminhada ao hospital", afirmou a PM.

Não há informações sobre o atual estado de saúde da mulher e nem para qual unidade hospitalar ela foi levada.

A PM afirmou, por meio de relatos de familiares, que o filho envolvido possui problemas mentais e já havia se envolvido em outros episódios de agressão.

Após ser apresentado pelo pai no 6º BPM, o suspeito, que não teve nome e idades divulgados, foi encaminhado à Delegacia da Mulher de Prazeres, em Jaboatão.

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