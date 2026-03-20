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Região Metropolitana do Recife

Mulher é gravemente ferida por filho em Jaboatão dos Guararapes; suspeito é apresentado na delegacia

Agressor foi conduzido pelo pai ao 6º BPM

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Suspeito foi encaminhado à Delegacia da Mulher de Prazeres, em JaboatãoSuspeito foi encaminhado à Delegacia da Mulher de Prazeres, em Jaboatão - Foto: Google Street View/Reprodução

Uma mulher de 56 anos foi gravemente ferida pelo próprio filho em Jardim Muribeca, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

O caso foi registrado nessa quinta-feira (19). Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o agressor foi conduzido pelo pai ao 6º BPM após o ocorrido.

"A vítima foi encontrada dentro de casa, com sinais de violência e em estado grave, sendo socorrida pelo Samu e encaminhada ao hospital", afirmou a PM.

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Não há informações sobre o atual estado de saúde da mulher e nem para qual unidade hospitalar ela foi levada.

A PM afirmou, por meio de relatos de familiares, que o filho envolvido possui problemas mentais e já havia se envolvido em outros episódios de agressão.

Após ser apresentado pelo pai no 6º BPM, o suspeito, que não teve nome e idades divulgados, foi encaminhado à Delegacia da Mulher de Prazeres, em Jaboatão.

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