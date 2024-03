Mulher é internada na Inglaterra após utilizar 'bronzeador da Barbie' inalável

A- A+

Uma mulher de 47 anos foi internada após utilizar um bronzeador inalável, apelidado 'da Barbie', que causou uma grave reação alérgica. Edith Eagle, moradora da cidade de King's Lynn, na Inglaterra, utilizou o spray durante o período de férias com a família.

"Pesquisei no Google e vi que apareceu online e fiz o pedido. Acho que paguei £25 (cerca de R$ 159) pela garrafa. Gosto de ficar bronzeada porque prefiro não usar maquiagem. Sempre gostei de parecer bronzeada", a empresária conta.

Após a aplicação, ela lembra do bronzeador ter cumprido com o prometido e ela conseguiu o tão sonhado bronze. No dia seguinte, Edith acordou sentindo inchaço por todo o corpo e sem conseguir respirar. Produtos similares contém o componente melanotan, ilegal tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos.

"Meu pescoço estava tão inchado que o colar da blusa estava apertado. Percebi que deveria ser uma reação alérgica. Mas não há os ingredientes na garrafa do produto, você não sabe o que realmente está colocando no corpo", pontua.

A sugestão de usar o produto veio de sua enteada, Kayla Fox, de 33 anos, que, depois do acidente, foi às redes sociais alertar sobre o perigo associado ao bronzeador inalável.

"Por favor não use bronzeadores nasais porque é isso que eles podem fazer com você. Envenenaram o corpo da minha madrasta e ela teve uma reação alérgica. Fique longe deles!", escreveu em um post no seu perfil do Facebook.

