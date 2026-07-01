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Crime

Mulher é morta a facadas em Areias, na Zona Oeste do Recife; sobrinho teria presenciado o crime

Feminicídio está sendo investigado pela Força Tarefa de Homicídios na Capital

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Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife, investiga o assassinato de uma mulher de 40 anos em AreiasDepartamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife, investiga o assassinato de uma mulher de 40 anos em Areias - Foto: Arthur Mota/Arquivo Folha de Pernambuco

Uma mulher de 40 anos foi morta a facadas no bairro de Areias, na Zona Oeste do Recife. Ela foi encontrada dentro de uma residência, já sem vida, na manhã dessa terça-feira (30), com perfurações de arma branca pelo corpo.

Segundo informações da Polícia Militar, o sobrinho da vítima, de 12 anos, presenciou o momento do crime. A corporação afirmou que a criança foi entregue aos cuidados do pai e da avó.

O 12º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco (12º BPM) foi acionado para averiguar a ocorrência e confirmou a veracidade da informação. O suspeito fugiu depois do assassinato e não foi localizado até a última atualização da reportagem.

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"Foram realizadas diligências com o objetivo de localizar o suspeito, porém, até o encerramento da ocorrência, ele não havia sido encontrado. A PM realizou o isolamento da área até a chegada dos órgãos competentes", completou a nota da PMPE.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o caso está sendo investigado pela Força Tarefa de Homicídios na Capital do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em nota enviada à Folha de Pernambuco, a PCPE disse que "as investigações foram iniciadas de pronto e seguem até o esclarecimento do caso".

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