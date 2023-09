A- A+

Uma mulher de 34 anos foi assassinada com golpes de faca peixeira, na tarde de sábado (16), no Mercado Público de Palmares, cidade da Zona da Mata Sul de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima, identificada como Joelma Maria da Conceição, "foi encontrada dentro de um mercado público, sem vida, com perfurações de arma branca".

Relatos iniciais indicam que a mulher havia emprestado uma moto a um comerciante do mercado, na sexta-feira (15).

Esse homem, no entanto, não havia entregue o veículo a ela e, quando os dois se encontraram no mercado novamente, no sábado, ela partiu para cima dele e o esfaqueou nas costas, com cerca de três golpes.

Em seguida, o homem revidou a agressão e matou a mulher a facadas. Ele foi socorrido para o Hospital Regional de Palmares e posteriormente terminou sendo conduzido para a delegacia da cidade, onde o crime foi registrado.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Palmares. A motivação do crime será investigada pela polícia. "As investigações seguem até o esclarecimento do crime", disse a Polícia Civil.



