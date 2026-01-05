Mulher é morta a facadas pelo companheiro em Vitória de Santo Antão

A- A+

Uma mulher de 32 anos foi morta a facadas pelo próprio companheiro em Vitória de Santo Antão, na Mata Sul de Pernambuco. O crime aconteceu nas primeiras horas desta segunda-feira (5). Informações policiais revelam que Iris Cristina de Lima Silva teria discutido com o marido, que tem 25 anos e é motorista de aplicativo, após descobrir que ele teria engravidado outra mulher.

Durante a confusão, ela puxou uma faca de serra para agredir o rapaz, que conseguiu desarmá-la. Logo em seguida, ele a golpeou com pelo menos cinco facadas no pescoço. Após matar a mulher, o motorista de aplicativo se entregou na delegacia e confessou o crime.

Questionado pela imprensa, dentro de uma viatura policial, ele disse acreditar no perdão de Deus e que matou a companheira para que não viesse a morrer. Ele fez questão de dizer que o relacionamento deles durou três anos e foi marcado por diversas brigas.

“Papai do céu sabe de tudo. Ele vai me perdoar, porque foi ‘matar para não morrer’. Poderia ser minha família [chorando] também. Ela queria me matar com faca. Todo casal briga. Ela pegou meu telefone e soube de traição e que eu engravidei também uma pessoa. Eu coloquei a mão no pescoço para ela não me matar”, alegou ele com as mãos sujas de sangue e fazendo sinal de que está arrependido.

O delegado Luiz Paulo, da 17ª Delegacia de Homicídios de Vitória de Santo Antão, explicou que, há dois meses, Iris tinha solicitado uma medida protetiva contra o companheiro, que foi descumprida por ela, no mesmo dia da solicitação.

“Ele se apresentou no plantão policial por volta das 5h, bastante nervoso, dizendo que tinha acabado de assassinar a esposa. Nós acionamos a equipe da Divisão de Homicídios, que foi ao local e confirmou a veracidade das informações. [...] Em todo momento ele confessa [o crime], tanto que se apresentou espontaneamente e disse que as brigas entre eles eram frequentes”, explica o delegado.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco disse que ele foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio consumado. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

“Após a aplicação das medidas administrativas, ele foi encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça”, diz o comunicado.

Histórico de agressão

Ainda de acordo com Luiz Paulo, o autor do crime teria uma outra medida protetiva em relação à violência doméstica cometida contra uma mulher que ele se relacionou, há cerca de dois anos.

