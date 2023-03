A- A+

Polícia Mulher é morta a tiros dentro de casa em Olinda, e polícia procura companheiro, suspeito do crime Espingarda foi encontrada próximo ao local do crime

Uma mulher de 45 anos foi assassinada a tiros, na noite dessa segunda-feira (13), em Alto Novo Olinda, em Olinda, Região Metropolitana do Recife. O principal suspeito do crime é o companheiro dela, um homem de 43 anos, que fugiu após os disparos. A Polícia Civil investiga o caso como um feminicídio, quando a mulher é morta por seu gênero.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, testemunhas confirmaram que o autor do crime foi o companheiro de Dayse. Ele fugiu numa moto, de cor vermelha. Populares também indicam que o homem não aceitava o fim do relacionamento.

A vítima foi identificada como Dayse Gonçalves da Silva. O nome do suspeito não foi informado. Relatos à Polícia Militar indicam que o chamado para o local foi feito por volta das 20h.

O solicitante afirmou que Dayse estava sendo agredida fisicamente. Os policiais militares chegaram ao local com a mulher já morta.

Uma espingarda foi encontrada próximo ao local do crime. Essa arma foi apreendida e levada para a delegacia. As investigações deverão apontar se a espingarda foi usada pelo companheiro para atirar na mulher.

"As investigações continuam até elucidação do crime", afirmou a Polícia Civil, que registrou o caso, na segunda-feira (14), por meio da Força-Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte.

O corpo de Dayse foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). Ainda não há informações sobre velório e enterro da mulher.



