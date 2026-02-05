A- A+

CRIME Mulher é morta a tiros dentro de casa, no Recife; caso é o terceiro nesta semana na RMR Embaixo do corpo, a polícia também teria encontrado um bebê de 7 meses, filha da vítima, que foi resgatada pelos agentes

Uma mulher de 28 anos foi morta a tiros dentro da casa onde morava, no bairro de Nova Descoberta, Zona Norte do Recife. O caso aconteceu na madrugada dessa quarta-feira (4).

Embaixo do corpo, a polícia também teria encontrado um bebê de 7 meses, filha da vítima, que foi resgatada pelos agentes. A mulher também era mãe de outra criança de dois anos. As informações são da TV Globo.

Questionada pela reportagem, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) não confirmou nem deu detalhes sobre o assunto. A corporação informou apenas que registrou a ocorrência e que um "inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva".





Outros crimes contra mulheres

Apenas nesta semana, pelo menos três mulheres foram vítimas de disparos de arma de fogo na Região Metropolitana do Recife (RMR).



O primeiro deles foi no domingo (1°), quando uma mulher foi baleada na cabeça pelo companheiro em um apartamento no bairro das Graças, Zona Norte do Recife. Segundo a vítima, ela foi surpreendida pelo homem, de 57 anos, que começou a ficar agressivo e a atirar nela sem motivo aparente, na frente da própria filha. A menor, inclusive, também teria sido ameaçada de morte.



O suspeito, identificado como Carlos Dias do Nascimento foi preso e está no Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife (RMR). A vítima segue internada no Hospital da Restauração (HR), no Derby, centro do Recife, e não teve estado de saúde divulgado.

Vítima está internada no Hospital da Restauração, mas não teve estado de saúde divulgado - Foto: Miva Filho/Secom

O outro caso foi na madrugada da segunda-feira (2). Uma mulher de 33 anos foi morta a tiros em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). De acordo com a polícia, o principal suspeito é o ex-companheiro dela, que segue foragido.

Luana Maria Braga de Santana foi morta a tiros em São Lourenço da Mata. - Foto: TV Guararapes/Reprodução

A vítima foi identificada como Luana Maria Braga de Santana. Ela teria se separado do suspeito há poucos meses por não aguentar mais sofrer ameaças e agressões. O crime teria sido na frente da filha da vítima, de 12 anos. As informações são da TV Guararapes.



Onde buscar ajuda em casos de violência?

A Lei Maria da Penha estabelece que todo o caso de violência doméstica e intrafamiliar é crime, deve ser apurado por meio de inquérito policial e ser remetido ao Ministério Público.

A violência contra a mulher pode ser manifestada das formas: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.

Em todos os casos, lembre-se que você não está sozinha e pode fazer a denúncia de diversas formas.



Veja como e onde receber acolhimento em caso de violência doméstica em Pernambuco

Ligue de forma gratuita para o 190: Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). O serviço é disponível 24h por dia, todos os dias.

Ligue de forma gratuita para o 180: Central de Atendimento à Mulher. O serviço do Governo Federal fica disponível 24h por dia, todos os dias, e recebe ligações de todos os lugares do Brasil. Ele registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes.

Ligue de forma gratuita para o 0800.281.81.87: Ouvidoria da Mulher de PE. O serviço funciona até às 20h, depois desse horário é recomendado ligar para o 190.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) dispõe de 15 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM). Algumas delas funcionam 24h por dia. Confira as unidades:



Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM)



- Recife (1ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua do Pombal, s/n, Praça do Campo, Santo Amaro.

Telefone: (81) 3184.3356 / 3184.3352

- Jaboatão dos Guararapes (2ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua Estrada da Batalha, s/n, Prazeres - 6º Batalhão.

Telefone: (81) 3184.3444 / 3184.7198.

- Petrolina (3ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Avenida das Nações, nº 220, Centro.

Telefone: (87) 3866.6625

- Caruaru (4ª Delegacia Especializada da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua Dalton Santos, nº 115, São Francisco.

Telefone: (81) 3719.9107 / 3719.9106



- Paulista (5ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Praça Frederico Lundgren, s/n, Centro

Telefone: (81) 3184.7075 / 3184.7077

- Cabo de Santo Agostinho (14ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Av. Conde da Boa Vista (antiga BR 101), S/N, Pontezinha.

Telefone: (81) 3184.3414 / 3184.3413

- Olinda (15ª Delegacia Especializada da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 2405 - Casa Caiada.

Telefone: (81) 98663.6677

- Surubim (7ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Rua Santos Dumont, nº 85, Oscar Loureiro.

Telefone: (81) 3624.1983 / 3624.1984

- Goiana (8ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Rua 65, Loteamento Carvalho Feitosa, s/n, Centro.

Telefone: (81) 3626.8510

- Garanhuns (9ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Avenida Frei Caneca, nº 460, Centro.

Telefone: (87) 3761.8510/ (87) 3761.8507

- Vitória de Santo Antão (10ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Av. Henrique de Holanda, nº 1333, Redenção.

Telefone: (81) 3526.8789 / 3526.8928

- Salgueiro (11ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: Rua Antônio Figueiredo Sampaio, 93, no bairro Nossa Senhora das Graças.

- Afogados da Ingazeira (13ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: R. Valdevino J. Praxedes, s/n, bairro Manoela Valadares

Telefone: (87) 3838.8713 / (87) 3838.8782

- Palmares (16ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: R. Cap. Pedro Ivo, 590 - Centro, Palmares

- Arcoverde (17ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: Rua Augusto Cavalcanti, 276 Centro da Cidade

Telefone: (87) 98877-2210

Serviços no Recife

A Prefeitura do Recife disponibiliza alguns serviços voltados para as mulheres vítimas de violência doméstica.

Centro de Referência Clarice Lispector

O local funciona 24h, todos os dias da semana, e conta com espaço para o abrigamento emergencial de usuárias em atendimento, acompanhadas ou não de filhos.

Endereço: Rua Doutor Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro.

Serviço Especializado e Regionalizado - SER Clarice Lispector

O local acolhe mulheres em situação de violência, por meio de uma equipe multidisciplinar formada por duas assistentes sociais, duas advogadas, duas psicólogas e duas educadoras.

Endereço: Avenida Recife, nº 700, Areias.

Atendimento: 7h às 19h, de segunda a domingo

Salas da Mulher

As Salas da Mulher de cada Compaz são responsáveis pelo primeiro acolhimento das cidadãs.

Unidades do Compaz: Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha), Ariano Suassuna (Cordeiro), Miguel Arraes (Praça Caxangá), Dom Hélder Câmara (Coque) e o recém-inaugurado Paulo Freire (Ibura).

Plantão WhatsApp (24 horas) para casos de violência doméstica: (81) 99488.6138.

