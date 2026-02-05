Qui, 05 de Fevereiro

CRIME

Mulher é morta a tiros dentro de casa, no Recife; caso é o terceiro nesta semana na RMR

Embaixo do corpo, a polícia também teria encontrado um bebê de 7 meses, filha da vítima, que foi resgatada pelos agentes

Mulher é morta a tiros dentro de casa, no RecifeMulher é morta a tiros dentro de casa, no Recife - Foto: TV Globo/Reprodução

Uma mulher de 28 anos foi morta a tiros dentro da casa onde morava, no bairro de Nova Descoberta, Zona Norte do Recife. O caso aconteceu na madrugada dessa quarta-feira (4).

Embaixo do corpo, a polícia também teria encontrado um bebê de 7 meses, filha da vítima, que foi resgatada pelos agentes. A mulher também era mãe de outra criança de dois anos. As informações são da TV Globo

Questionada pela reportagem, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) não confirmou nem deu detalhes sobre o assunto. A corporação informou apenas que registrou a ocorrência e que um "inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva".

Outros crimes contra mulheres
Apenas nesta semana, pelo menos três mulheres foram vítimas de disparos de arma de fogo na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O primeiro deles foi no domingo (1°), quando uma mulher foi baleada na cabeça pelo companheiro em um apartamento no bairro das Graças, Zona Norte do Recife. Segundo a vítima, ela foi surpreendida pelo homem, de 57 anos, que começou a ficar agressivo e a atirar nela sem motivo aparente, na frente da própria filha. A menor, inclusive, também teria sido ameaçada de morte.

O suspeito, identificado como Carlos Dias do Nascimento foi preso e está no Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife (RMR). A vítima segue internada no Hospital da Restauração (HR), no Derby, centro do Recife, e não teve estado de saúde divulgado.

Uma das vítimas está no Hospital da Restauração, no Derby, centro do RecifeVítima está internada no Hospital da Restauração, mas não teve estado de saúde divulgado - Foto: Miva Filho/Secom

O outro caso foi na madrugada da segunda-feira (2). Uma mulher de 33 anos foi morta a tiros em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). De acordo com a polícia, o principal suspeito é o ex-companheiro dela, que segue foragido.

Luana Maria Braga de Santana foi morta a tiros em São Lourenço da MataLuana Maria Braga de Santana foi morta a tiros em São Lourenço da Mata. - Foto: TV Guararapes/Reprodução

A vítima foi identificada como Luana Maria Braga de Santana. Ela teria se separado do suspeito há poucos meses por não aguentar mais sofrer ameaças e agressões. O crime teria sido na frente da filha da vítima, de 12 anos. As informações são da TV Guararapes.

Onde buscar ajuda em casos de violência?
A Lei Maria da Penha estabelece que todo o caso de violência doméstica e intrafamiliar é crime, deve ser apurado por meio de inquérito policial e ser remetido ao Ministério Público.

A violência contra a mulher pode ser manifestada das formas: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.

Em todos os casos, lembre-se que você não está sozinha e pode fazer a denúncia de diversas formas. 

Veja como e onde receber acolhimento em caso de violência doméstica em Pernambuco
Ligue de forma gratuita para o 190: Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). O serviço é disponível 24h por dia, todos os dias. 

Ligue de forma gratuita para o 180: Central de Atendimento à Mulher. O serviço do Governo Federal fica disponível 24h por dia, todos os dias, e recebe ligações de todos os lugares do Brasil. Ele registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes.

Ligue de forma gratuita para o 0800.281.81.87: Ouvidoria da Mulher de PE. O serviço funciona até às 20h, depois desse horário é recomendado ligar para o 190.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) dispõe de 15 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM). Algumas delas funcionam 24h por dia. Confira as unidades:

Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM)

- Recife (1ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H
Endereço: Rua do Pombal, s/n, Praça do Campo, Santo Amaro.
Telefone: (81) 3184.3356 / 3184.3352

- Jaboatão dos Guararapes (2ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H
Endereço: Rua Estrada da Batalha, s/n, Prazeres - 6º Batalhão.
Telefone: (81) 3184.3444 / 3184.7198.

- Petrolina (3ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H
Endereço: Avenida das Nações, nº 220, Centro.
Telefone: (87) 3866.6625

- Caruaru (4ª Delegacia Especializada da Mulher) PLANTÃO 24H
Endereço: Rua Dalton Santos, nº 115, São Francisco.
Telefone: (81) 3719.9107 / 3719.9106

- Paulista (5ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H
Endereço: Praça Frederico Lundgren, s/n, Centro
Telefone: (81) 3184.7075 / 3184.7077

- Cabo de Santo Agostinho (14ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H
Endereço: Av. Conde da Boa Vista (antiga BR 101), S/N, Pontezinha.
Telefone: (81) 3184.3414 / 3184.3413

- Olinda (15ª Delegacia Especializada da Mulher) PLANTÃO 24H
Endereço: Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 2405 - Casa Caiada.
Telefone: (81) 98663.6677

- Surubim (7ª Delegacia de Polícia da Mulher)
Endereço: Rua Santos Dumont, nº 85, Oscar Loureiro.
Telefone: (81) 3624.1983 / 3624.1984

- Goiana (8ª Delegacia de Polícia da Mulher)
Endereço: Rua 65, Loteamento Carvalho Feitosa, s/n, Centro.
Telefone: (81) 3626.8510

- Garanhuns (9ª Delegacia de Polícia da Mulher)
Endereço: Avenida Frei Caneca, nº 460, Centro.
Telefone: (87) 3761.8510/ (87) 3761.8507

- Vitória de Santo Antão (10ª Delegacia de Polícia da Mulher)
Endereço: Av. Henrique de Holanda, nº 1333, Redenção.
Telefone: (81) 3526.8789 / 3526.8928

- Salgueiro (11ª Delegacia Especializada da Mulher)
Endereço: Rua Antônio Figueiredo Sampaio, 93, no bairro Nossa Senhora das Graças.

- Afogados da Ingazeira (13ª Delegacia de Polícia da Mulher)
Endereço: R. Valdevino J. Praxedes, s/n, bairro Manoela Valadares
Telefone: (87) 3838.8713 / (87) 3838.8782

- Palmares (16ª Delegacia Especializada da Mulher)
Endereço: R. Cap. Pedro Ivo, 590 - Centro, Palmares

- Arcoverde (17ª Delegacia Especializada da Mulher)
Endereço: Rua Augusto Cavalcanti, 276 Centro da Cidade
Telefone: (87) 98877-2210

Serviços no Recife
A Prefeitura do Recife disponibiliza alguns serviços voltados para as mulheres vítimas de violência doméstica.

Centro de Referência Clarice Lispector
O local funciona 24h, todos os dias da semana, e conta com espaço para o abrigamento emergencial de usuárias em atendimento, acompanhadas ou não de filhos.
Endereço: Rua Doutor Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro.

Serviço Especializado e Regionalizado - SER Clarice Lispector
O local acolhe mulheres em situação de violência, por meio de uma equipe multidisciplinar formada por duas assistentes sociais, duas advogadas, duas psicólogas e duas educadoras.
Endereço: Avenida Recife, nº 700, Areias.
Atendimento: 7h às 19h, de segunda a domingo 

Salas da Mulher
As Salas da Mulher de cada Compaz são responsáveis pelo primeiro acolhimento das cidadãs.

Unidades do Compaz: Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha), Ariano Suassuna (Cordeiro), Miguel Arraes (Praça Caxangá), Dom Hélder Câmara (Coque) e o recém-inaugurado Paulo Freire (Ibura). 

Plantão WhatsApp (24 horas) para casos de violência doméstica: (81) 99488.6138.

