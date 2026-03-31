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VIOLÊNCIA Mulher é morta a tiros dentro de condomínio de luxo em Gravatá, no Agreste de Pernambuco Delegacia da cidade investiga caso, que aconteceu na noite de segunda-feira (30)

Uma mulher identificada como Gabriela Raizila Lima de Souza, de 33 anos, foi morta a tiros dentro do condomínio de luxo Raiz da Serra 4, no bairro de Novo Gravatá, localizado na Zona Norte de Gravatá, município do Agreste de Pernambuco. O crime aconteceu por volta das 20h40 dessa segunda-feira (30).

Imagens de circuito interno mostram quando um homem encapuzado entrou no local e atirou cinco vezes contra a vítima, que se jogou no chão, atrás de um sofá, para tentar se proteger. O vídeo mostra ainda que um cachorro foi atingido e saiu correndo.

Logo em seguida, ao se levantar e tentar correr para outro ambiente, a mulher foi atingida com um tiro e caiu ao chão. O homem então disparou mais duas vezes nela e fugiu. Ao todo, foram pelo menos oito tiros. A polícia ainda não tem informações sobre o paradeiro do homem.

Quando chegaram ao local, policiais militares encontraram os vidros da porta quebrados e Gabriela caída ao chão, ensanguentada. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao condomínio e constatou a morte da vítima.

Segurança da vítima presta depoimento

Segundo informações policiais, a vítima tinha alugado o local há pelo menos um mês para passar o período da Páscoa. Ela estava na residência com um homem de 38 anos que teria sido contratado como segurança.

Testemunhas alegaram que esse segurança entrou no condomínio algumas vezes, ainda no início da noite de segunda-feira, em um carro branco. Durante abordagem policial no veículo, nenhum objeto ilícito foi encontrado.

Serviço

Em depoimento, ele negou participação no crime e alegou que viu um homem que teria pulado uma cerca, entrado na residência, efetuado os disparos na vítima e se evadido. A defesa dele alegou que os dois se conheceram há seis meses, na Praia do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR) e que, naquela ocasião, ela estava acompanhada da namorada. Naquele dia, os dois trocaram contatos.

Ainda segundo a defesa, há cerca de 25 dias Gabriela teria ligado para o homem, pedindo o serviço de segurança e perguntando, inclusive, se ele sabia atirar.

Após confirmar a habilidade, teria ido morar com ela para fazer vigilância particular.

A mulher teria ainda encomendado um revólver para o segurança e pedido para ele descartar algumas cartelas vazias de munições 9 milímetros. Ela tinha, ainda segundo a defesa do segurança, marcas de tiro na perna, mas não havia revelado o motivo.

A vítima possuía escavadeiras e carretas e teria alegado que essas máquinas faziam parte da renda dela.

Momentos antes da morte

Ainda em depoimento, o segurança alegou que havia saído com Gabriela para o Recife para resolver pendências e teria ido ao Fórum de Paulista, onde assina a liberdade condicional mensalmente.

Os dois teriam retornado a Gravatá no início da noite e ele havia saído do condomínio, a pedido dela, para comprar cachorro quente.

Ao retornar para a casa, o homem teria se deparado com a porta de vidro quebrada e rastros de sangue. Seguindo esse rastro, passando pelo quarto da vítima, viu três cachorros. Um deles estava ensanguentado. Mais à frente, ele teria encontrado o corpo de Gabriela de bruços ao chão.

Logo após, teria ido pedir ajuda ao porteiro do condomínio. Ele disse ainda que usou o carro branco para procurar alguma ambulância ou viatura policial.

Materiais apreendidos

Com esse segurança foram apreendidos um cigarro de maconha, duas cartelas vazias de munição 9 milímetros, um celular e uma arma de fogo.

De Gabriela, a polícia encontrou uma pulseira, duas correntes, um anel, uma aliança, uma chave de carro modelo SW4 e quatro relógios da marca Cartier. Segundo o site da própria grife de luxo francesa, os relógios no Brasil custam entre R$ 25,5 mil e R$ 655 mil.

O que diz a PCPE?

Procurada, a Polícia Civil de Pernambuco alegou, por meio de nota, que registrou o caso como homicídio consumado e que um suspeito prestou depoimento, mas foi liberado logo em seguida.

“As investigações já foram iniciadas e seguirão até a elucidação do caso, sob a responsabilidade da Delegacia de Gravatá”, garante a corporação.

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