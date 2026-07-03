Mulher é morta a tiros diante de crianças na Zona Oeste do Recife; suspeitos são adolescentes
Adolescentes de 17 anos foram localizados por uma equipe da Polícia Militar e encaminhados à delegacia
Uma mulher de 30 anos foi morta a tiros na madrugada desta sexta-feira (3) em uma residência no bairro do Zumbi, na Zona Oeste do Recife, na presença de crianças.
O caso aconteceu na Rua Abdias de Oliveira. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), os suspeitos são dois adolescentes de 17 anos, que foram localizados por uma equipe da Polícia Militar.
De acordo com a corporação, as crianças estavam na cama no momento do crime.
Após identificação dos suspeitos, eles foram atuados por atos infracionais análogos a homicídio consumado e posse ilegal de arma de fogo.
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Os adolescentes foram encaminhados à delegacia para a realização dos procedimentos legais, ficando à disposição do Ministério Público de Pernambuco.
Não há informações sobre a motivação do crime.
O caso está sendo investigado pela Força Tarefa de Homicídios na Capital, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).