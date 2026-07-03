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Zona Oeste

Mulher é morta a tiros diante de crianças na Zona Oeste do Recife; suspeitos são adolescentes

Adolescentes de 17 anos foram localizados por uma equipe da Polícia Militar e encaminhados à delegacia

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Suspeitos foram atuados por atos infracionais análogos a homicídio consumado e posse ilegal de arma de fogoSuspeitos foram atuados por atos infracionais análogos a homicídio consumado e posse ilegal de arma de fogo - Foto: Google Street View/Reprodução

Uma mulher de 30 anos foi morta a tiros na madrugada desta sexta-feira (3) em uma residência no bairro do Zumbi, na Zona Oeste do Recife, na presença de crianças.

O caso aconteceu na Rua Abdias de Oliveira. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), os suspeitos são dois adolescentes de 17 anos, que foram localizados por uma equipe da Polícia Militar.

De acordo com a corporação, as crianças estavam na cama no momento do crime. 

Após identificação dos suspeitos, eles foram atuados por atos infracionais análogos a homicídio consumado e posse ilegal de arma de fogo.

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Os adolescentes foram encaminhados à delegacia para a realização dos procedimentos legais, ficando à disposição do Ministério Público de Pernambuco.

Não há informações sobre a motivação do crime.

O caso está sendo investigado pela Força Tarefa de Homicídios na Capital, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

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