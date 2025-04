A- A+

Crime Mulher é morta a tiros em San Martin, no Recife; companheiro da vítima é suspeito A Polícia Civil de Pernambuco informou que um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime

A Polícia Civil de Pernambuco está investigando a morte de uma mulher de 28 anos, assassinada a tiros na madrugada deste domingo (20), no bairro de San Martin, na Zona Oeste do Recife. O companheiro da vítima é um dos suspeitos do crime.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime. O suspeito do assassinato ainda não foi localizado.

