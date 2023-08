Mulher é morta a tiros na frente de casa em Olinda; criminosos fugiram do local

A- A+

Uma mulher de 23 anos foi assassinada a tiros na frente de sua casa no bairro de Fragoso, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na noite dessa quarta-feira (9), de acordo com a Polícia Civil de Pernambuco. Quatro pessoas chegaram em um carro no local, na rua Águia Dourada.

A mulher, que estava em casa com o pai, ouviu seu nome sendo chamado e foi até a porta, quando foi alvejada pelos disparos. Os criminosos fugiram no carro.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime, bem como sobre a autoria, que serão alvo da investigação policial.

Os primeiros relatos indicam que a mulher teria se envolvido recentemente em uma discussão em uma festa em que um amigo dela foi ameaçado de morte.

O caso foi registrado pela Força-Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte como homicídio consumado. A Polícia Militar foi acionada para isolar a área do crime até a chegada da perícia, feita pelo Instituto de Criminalística (IC).

"As investigações seguem até elucidação do crime", afirmou a Polícia Civil, em nota divulgad nesta quinta-feira (10).

O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Recife, localizado no bairro de Santo Amaro, na área central da capital pernambucana.

