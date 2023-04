A- A+

Recife Mulher é morta a tiros na Praça Maciel Pinheiro, na área central do Recife As investigações foram iniciadas e seguem até a elucidação dos fato

Uma mulher de 46 anos foi morta a tiros na Praça Maciel Pinheiro, na área central do Recife. O caso aconteceu na noite desse sábado (15).



O nome da vítima não foi divulgado. De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a mulher já foi encontrada na área com lesões provocadas por arma de fogo.



O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste. Ninguém foi preso até o momento.



As investigações foram iniciadas e seguem até a elucidação dos fatos.

