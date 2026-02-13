A- A+

VIOLÊNCIA Mulher é morta a tiros na Zona Norte do Recife Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu

Uma mulher de 31 anos, que não teve o nome revelado pela polícia, foi morta a tiros no bairro de Água Fria, na Zona Norte do Recife. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (13).

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o crime aconteceu na rua, em uma localidade onde não havia evento carnavalesco oficial.

A vítima foi socorrida e levada para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Por meio de nota, a corporação diz que a ocorrência foi registrada pela Equipe da Força-Tarefa de Homicídios na Capital, braço especializado do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), como homicídio consumado.

"As diligências seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias e identificar a autoria do crime”, informou a PCPE.

Veja também