Polícia Mulher é morta com cerca de cinco tiros na cabeça dentro de casa no Morro da Conceição, no Recife Nenhum suspeito foi preso até a manhã de quarta-feira (18), horas após o crime

Uma mulher de 48 anos foi assassinada a tiros dentro da casa onde morava na rua Santa Gertrudes, no Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, na noite dessa terça-feira (17). Relatos indicam que Silvana Maria do Nascimento foi alvejada com ao menos cinco tiros na cabeça.

O caso foi registrado pela equipe da Força-Tarefa de Homicídios da Capital. A Polícia Civil investiga o caso e até a manhã desta quarta-feira (18), nenhum suspeito foi preso.

Homens armados chegaram na residência de Silvana por volta das 23h. Eles arrombaram a porta e efetuaram diversos tiros, tendo cinco disparos acertado a cabeça da mulher.

O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro, área central da capital pernambucana.

