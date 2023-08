Mulher é morta e criança é baleada em troca de tiros entre milicianos em Santa Cruz, na Zona Oeste

A- A+

Uma mulher foi morta e outras duas pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de 6 anos, numa troca de tiros entre milicianos na tarde desta quinta-feira, na praça Novo Mundo, em Santa Cruz, na Zona Oeste. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram socorridas por populares e levadas para o Hospital Pedro II. Ainda não há informação sobre o estado de saúde delas. Segundo informações preliminares, a criança teria sido baleada no tórax.

Vídeos e fotos que circulam nas redes sociais mostram o carro em que estavam as vítimas com diversas perfurações na lataria e no para brisa. Uma mulher, ainda não identificada, que estava no banco do carona foi atingida e morreu na hora.

Segundo relato nas redes sociais e informação passada pela Polícia Militar, o crime estaria ligado a disputa entre milicianos que atuam na região.

A perícia foi acionada e o caso ficará a cargo da Delegacia de Homicídios.

Veja a nota da PM na íntegra:

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, nesta quinta-feira (31/8), policiais militares do 27ºBPM (Santa Cruz) foram ao Hospital Municipal Pedro II para verificar a entrada de duas pessoas feridas por disparo de arma de fogo, entre elas uma criança. No local, a equipe constatou o fato e foi informada de que uma outra mulher também teria sido ferida e não teria resistido. O fato ocorreu na localidade conhecida como Alvorada, no bairro João XXIII. Informações preliminares apontam que as vítimas foram atingidas durante troca de tiros entre milicianos. Ocorrência em andamento.

