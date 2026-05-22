Mulher é presa ao esfaquear idoso de 70 anos no bairro de San Martin
Vítima foi socorrida ao Hospital Getúlio Vargas, na Zona Oeste do Recife
Uma mulher foi presa após esfaquear um idoso de 70 anos no bairro de San Martin, na Zona Oeste do Recife. O caso aconteceu nessa quinta-feira (22), na Rua Flora Rica .
Informações extraoficiais apontam que a vítima é um pai de santo e que a agressora estava em surto na ocasião.
Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, o 12º BPM foi acionado para uma ocorrência de tentativa de homicídio.
"A vítima foi ferida por golpes de arma branca e socorrida ao Hospital Getúlio Vargas", destacou a corporação. Segundo a unidade de saúde, o paciente foi submetido a procedimento cirúrgico e o quadro geral de saúde é considerado grave.
A suspeita foi detida e conduzida a uma UPA. Posteriormente, encaminhada à delegacia. A Polícia Civil de Pernambuco informou que a mulher, de 42 anos, foi presa em flagrante por tentativa de homicídio.
"A autora foi conduzida até a delegacia para realização dos procedimentos cabíveis e ficou à disposição da Justiça após audiência de custódia", ressaltou a PCPE.