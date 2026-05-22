Mulher é presa ao esfaquear idoso de 70 anos no bairro de San Martin

Vítima foi socorrida ao Hospital Getúlio Vargas, na Zona Oeste do Recife

Suspeita foi detida e conduzida à uma UPA. Posteriormente, foi encaminhada à delegacia - Foto: Redes Sociais/Reprodução

Uma mulher foi presa após esfaquear um idoso de 70 anos no bairro de San Martin, na Zona Oeste do Recife. O caso aconteceu nessa quinta-feira (22), na Rua Flora Rica .

Informações extraoficiais apontam que a vítima é um pai de santo e que a agressora estava em surto na ocasião.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, o 12º BPM foi acionado para uma ocorrência de tentativa de homicídio.

"A vítima foi ferida por golpes de arma branca e socorrida ao Hospital Getúlio Vargas", destacou a corporação. Segundo a unidade de saúde, o paciente foi submetido a procedimento cirúrgico e o quadro geral de saúde é considerado grave.

A suspeita foi detida e conduzida a uma UPA. Posteriormente, encaminhada à delegacia. A Polícia Civil de Pernambuco informou que a mulher, de 42 anos, foi presa em flagrante por tentativa de homicídio.

"A autora foi conduzida até a delegacia para realização dos procedimentos cabíveis e ficou à disposição da Justiça após audiência de custódia", ressaltou a PCPE.

