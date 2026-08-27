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cabo de santo agostinho Mulher é presa após matar companheiro a golpe de faca: "Disse que ia tomar meu sangue, me defendi" Crime aconteceu na madrugada nesta quinta-feira (27), no bairro de Pontezinha, no Cabo de Santo Agostinho

Uma mulher de 37 anos foi presa suspeita de matar o companheiro, de 31, a golpe de faca no bairro de Pontezinha, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (27).

Em fala à imprensa ao chegar ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, Zona Oeste do Recife, para onde foi levada, a presa alegou que agiu para se defender.



"Ele disse que ia tomar meu sangue, que ia espremer meu sangue e tomar. Foi uma autodefesa. Eu só me defendi", destacou a mulher, alegando que o homem era obsessivo e ciumento.



"Tinha muito ciúme do meu trabalho. E quando ele veio com a faca para cima de mim, eu só me defendi. Foi autodefesa", afirmou.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a mulher relatou ter sido agredida e ameaçada pelo marido durante uma discussão e, após conseguir se desvencilhar, teria utilizado uma faca para golpeá-lo no peito.

A Polícia Civil disse, em nota, que a própria mulher acionou o serviço de emergência da Polícia Militar, por meio do número 190, após esfaquear o homem. Ela foi detida no local do crime.



O homem chegou a ser socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Agentes do 18º Batalhão da Polícia Militar apreenderam duas facas e encaminharam os objetos e a mulher ao DHPP.



A Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou um homicídio consumado na Rua Pajussara, no bairro de Pontezinha, e que a investigação é conduzida pela Força-Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul.



"A vítima foi atingida por golpes de arma branca na região do peito. Ele chegou a ser socorrido por familiares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A principal suspeita do crime é a própria esposa da vítima", destacou a PCPE, ressaltando que a mulher foi autuada por homicídio e permanece à disposição da Justiça.

"A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime", ressaltou a corporação.

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