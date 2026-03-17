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CRIME Mulher é presa após tentar comprar um bebê dentro de hospital em Caruaru De acordo com a unidade médica, a suspeita se passou por acompanhante

Uma mulher de 38 anos foi presa após se passar por uma acompanhante e tentar adotar ilegalmente um bebê no Hospital da Mulher do Agreste (HMA), em Caruaru, no sábado (14).

De acordo com a unidade médica, as autoridades foram acionadas após uma denúncia do Conselho Tutelar sobre uma possível tentativa de adoção ilegal.

"De acordo com as informações preliminares, uma mulher que se passava por acompanhante estaria envolvida em uma negociação para a compra de um recém-nascido. Assim que a gestão do hospital foi alertada, os protocolos de segurança foram imediatamente ativados e a Polícia Militar foi chamada ao local", explicou o HMA, por meio de nota.

A partir daí, a suspeita, que não teve nome divulgado, foi encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos.

Procurada, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a mulher foi presa em flagrante pelo crime de falsidade ideológica.

"Foi instaurado inquérito policial, e as diligências seguem em andamento para o completo esclarecimento dos fatos. O caso está sob a responsabilidade da 90ª Delegacia de Polícia de Caruaru", completou a corporação.

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